У Британії пенсіонерки-екоактивістки зазіхнули на Велику хартію вольностей

Дві похилі активістки британського кліматичного руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту") 10 травня влаштували акцію протесту в Британській бібліотеці в Лондоні, спробувавши розбити захисне скло, яке накриває копію Великої хартії вольностей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

82-річна Сью Парфітт та 85-річна Джуді Брюс увійшли до бібліотеки і спробували розбити скляний футляр, що захищає історичний документ, за допомогою молотка і зубила. Потім пара підняла плакат із написом "Уряд порушує закон".

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL BREAK MAGNA CARTA GLASS



🔥 Reverend Dr Sue Parfitt, 82, and Judy Bruce, 85, then glued their hands together, demanding an emergency plan to just stop oil by 2030.



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Сама Британська бібліотека сказала, що її служба безпеки втрутилась, "щоб запобігти подальшому пошкодженню вітрини, яке було мінімальним".

Поліція Лондона своєю чергою сказала, що за підозрою в кримінальному злочині заарештувала двох людей, які наразі перебувають під вартою.

Британська бібліотека в Лондоні зберігає дві з чотирьох наявних копій Великої хартії вольностей (Magna Carta) – виданого у 1215 році документа, який уперше письмово зафіксував обмеження влади монарха в Англії.

Останній протест Just Stop Oil відбувся після рішення Високого суду Англії про те, що урядовий план зі скорочення викидів вуглецю був ухвалений із порушенням закону.

Учасники руху виступають за повне припинення видобутку нафти й газу та привертають до себе увагу акціями, пов'язаними з об'єктами мистецтва. Минулого року в Лондоні поліція арештувала двох екоактивістів руху Just Stop Oil, які пошкодили скло в картині Дієго Веласкеса "Венера з дзеркалом".