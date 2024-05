У Британії пенсіонерки-екоактивістки зазіхнули на Велику хартію вольностей

Дві похилі активістки британського кліматичного руху Just Stop Oil ("Просто зупиніть нафту") 10 травня влаштували акцію протесту в Британській бібліотеці в Лондоні, спробувавши розбити захисне скло, яке накриває копію Великої хартії вольностей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

82-річна Сью Парфітт та 85-річна Джуді Брюс увійшли до бібліотеки і спробували розбити скляний футляр, що захищає історичний документ, за допомогою молотка і зубила. Потім пара підняла плакат із написом "Уряд порушує закон".

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL BREAK MAGNA CARTA GLASS



🔥 Reverend Dr Sue Parfitt, 82, and Judy Bruce, 85, then glued their hands together, demanding an emergency plan to just stop oil by 2030.



✈️ Donate to help us take action at airports this summer — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/uYMsvULce2

