В Британии пенсионерки-экоактивистки посягнули на Великую хартию вольностей

Две пожилые активистки британского климатического движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") 10 мая устроили акцию протеста в Британской библиотеке в Лондоне, попытавшись разбить защитное стекло, которое накрывает копию Великой хартии вольностей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

82-летняя Сью Парфитт и 85-летняя Джуди Брюс вошли в библиотеку и попытались разбить стеклянный футляр, защищающий исторический документ, с помощью молотка и зубила. Затем пара подняла плакат с надписью "Правительство нарушает закон".

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL BREAK MAGNA CARTA GLASS



🔥 Reverend Dr Sue Parfitt, 82, and Judy Bruce, 85, then glued their hands together, demanding an emergency plan to just stop oil by 2030.



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Сама Британская библиотека сказала, что ее служба безопасности вмешалась, "чтобы предотвратить дальнейшее повреждение витрины, которое было минимальным".

Полиция Лондона в свою очередь сказала, что по подозрению в уголовном преступлении арестовала двух человек, которые сейчас находятся под стражей.

Британская библиотека в Лондоне хранит две из четырех имеющихся копий Великой хартии вольностей (Magna Carta) – изданного в 1215 году документа, который впервые письменно зафиксировал ограничения власти монарха в Англии.

Последний протест Just Stop Oil состоялся после решения Высокого суда Англии о том, что правительственный план по сокращению выбросов углерода был принят с нарушением закона.

Участники движения выступают за полное прекращение добычи нефти и газа и привлекают к себе внимание акциями, связанными с объектами искусства. В прошлом году в Лондоне полиция арестовала двух экоактивистов движения Just Stop Oil, которые повредили стекло в картине Диего Веласкеса "Венера с зеркалом".