В Британии пенсионерки-экоактивистки посягнули на Великую хартию вольностей

Две пожилые активистки британского климатического движения Just Stop Oil ("Просто остановите нефть") 10 мая устроили акцию протеста в Британской библиотеке в Лондоне, попытавшись разбить защитное стекло, которое накрывает копию Великой хартии вольностей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

82-летняя Сью Парфитт и 85-летняя Джуди Брюс вошли в библиотеку и попытались разбить стеклянный футляр, защищающий исторический документ, с помощью молотка и зубила. Затем пара подняла плакат с надписью "Правительство нарушает закон".

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL BREAK MAGNA CARTA GLASS



🔥 Reverend Dr Sue Parfitt, 82, and Judy Bruce, 85, then glued their hands together, demanding an emergency plan to just stop oil by 2030.



✈️ Donate to help us take action at airports this summer — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/uYMsvULce2

