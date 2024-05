Зеленський уперше поговорив із новим прем'єром Ісландії – про безпекову угоду й саміт миру

Президент Володимир Зеленський 10 травня повідомив про першу телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном, під час якої обговорили прийдешній саміт миру та двосторонню співпрацю.

Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова держави подякував Бенедіктссону за згоду взяти участь у саміті миру у Швейцарії та готовність "використати свої особисті контакти в Африці, щоб залучити якнайбільше країн Глобального Півдня".

Також лідери обговорили підготовку до саміту Україна – Північна Європа, який "відбудеться незабаром", та перебіг переговорів про підписання двосторонньої безпекової угоди.

I had my first call with Iceland’s Prime Minister @Bjarni_Ben to congratulate him on his appointment and invite him to the Peace Summit in Switzerland. I am grateful to Prime Minister Benediktsson for confirming his attendance and willingness to use his personal contacts in… pic.twitter.com/OWs2QH7VSR