Зеленський уперше поговорив із новим прем'єром Ісландії – про безпекову угоду й саміт миру

Президент Володимир Зеленський 10 травня повідомив про першу телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном, під час якої обговорили прийдешній саміт миру та двосторонню співпрацю.

Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова держави подякував Бенедіктссону за згоду взяти участь у саміті миру у Швейцарії та готовність "використати свої особисті контакти в Африці, щоб залучити якнайбільше країн Глобального Півдня".

Також лідери обговорили підготовку до саміту Україна – Північна Європа, який "відбудеться незабаром", та перебіг переговорів про підписання двосторонньої безпекової угоди.

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I had my first call with Iceland’s Prime Minister @Bjarni_Ben to congratulate him on his appointment and invite him to the Peace Summit in Switzerland. I am grateful to Prime Minister Benediktsson for confirming his attendance and willingness to use his personal contacts in… pic.twitter.com/OWs2QH7VSR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 10, 2024

Своєю чергою прем'єр Ісландії висловив сподівання на зустріч із Зеленським найближчим часом для підписання двосторонньої угоди "про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку". "Справедливий мир для України є нашим пріоритетом", – підкреслив він.

I was pleased to confirm to President @ZelenskyyUa my commitment to attend the Peace Summit in Switzerland in June. I look forward to meeting soon to sign our biltateral agreement on security cooperation and long-term support. A just peace for Ukraine is our priority. https://t.co/nxTW4xJ2HA — Bjarni Benediktsson (@Bjarni_Ben) May 10, 2024

Колишній міністр закордонних справ і лідер Незалежної партії Б’ярні Бенедіктссон очолив уряд Ісландії на початку квітня після того, як його попередниця Катрін Якобсдоттір пішла у відставку для участі у президентських виборах.

Наприкінці квітня парламент Ісландії також ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на період 2024-2028 років.