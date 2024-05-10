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Зеленський уперше поговорив із новим прем'єром Ісландії – про безпекову угоду й саміт миру

Новини — П'ятниця, 10 травня 2024, 17:12 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський 10 травня повідомив про першу телефонну розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном, під час якої обговорили прийдешній саміт миру та двосторонню співпрацю.

Про це Зеленський написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова держави подякував Бенедіктссону за згоду взяти участь у саміті миру у Швейцарії та готовність "використати свої особисті контакти в Африці, щоб залучити якнайбільше країн Глобального Півдня".

Також лідери обговорили підготовку до саміту Україна – Північна Європа, який "відбудеться незабаром", та перебіг переговорів про підписання двосторонньої безпекової угоди.

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Своєю чергою прем'єр Ісландії висловив сподівання на зустріч із Зеленським найближчим часом для підписання двосторонньої угоди "про безпекову співпрацю та довгострокову підтримку". "Справедливий мир для України є нашим пріоритетом", – підкреслив він.

Колишній міністр закордонних справ і лідер Незалежної партії Б’ярні Бенедіктссон очолив уряд Ісландії на початку квітня після того, як його попередниця Катрін Якобсдоттір пішла у відставку для участі у президентських виборах.

Наприкінці квітня парламент Ісландії також ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на період 2024-2028 років.

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Ісландія Зеленський
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