Президент Владимир Зеленский 10 мая сообщил о первом телефонном разговоре с новоназначенным премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном, во время которого обсудили грядущий саммит мира и двустороннее сотрудничество.

Об этом Зеленский написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Глава государства поблагодарил Бенедиктссона за согласие принять участие в саммите мира в Швейцарии и готовность "использовать свои личные контакты в Африке, чтобы привлечь как можно больше стран Глобального Юга".

Также лидеры обсудили подготовку к саммиту Украина – Северная Европа, который "состоится вскоре", и ход переговоров о подписании двустороннего соглашения по безопасности.

I had my first call with Iceland’s Prime Minister @Bjarni_Ben to congratulate him on his appointment and invite him to the Peace Summit in Switzerland. I am grateful to Prime Minister Benediktsson for confirming his attendance and willingness to use his personal contacts in… pic.twitter.com/OWs2QH7VSR