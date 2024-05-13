Кулеба розповів голові МЗС Азербайджану про російські удари по Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 13 травня провів телефонну розмову з очільником зовнішньополітичного відомства Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter (X).

Міністр у розмові відзначив "високий рівень співпраці між Україною та Азербайджаном" і подякував Баку за гуманітарну допомогу.

"Також поінформував свого колегу про удари Росії по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Ми скоординували подальші двосторонні контакти", – додав голова МЗС.

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During our call, @Bayramov_Jeyhun and I noted the high level of cooperation between Ukraine and Azerbaijan. I thanked Azerbaijan for its humanitarian assistance. I also informed my counterpart about Russia's strikes on Ukraine's civilian and energy infrastructure. We coordinated… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2024

Азербайджанська сторона наразі не повідомляла про розмову міністрів закордонних справ.

Нагадаємо, в лютому президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільхам Алієв провели зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції, причому спілкувались англійською, а не російською мовою.

Баку з початку повномасштабного вторгнення надав Україні гуманітарну підтримку, але відмовлявся надсилати зброю. Азербайджанські посадовці підтримують територіальну цілісність України, та не відмовляються від контактів із російськими візаві.

Ще у квітні 2022 року Зеленський казав, що ставиться з розумінням до позиції Азербайджану стосовно війни в Україні.