Кулеба розповів голові МЗС Азербайджану про російські удари по Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 13 травня провів телефонну розмову з очільником зовнішньополітичного відомства Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у Twitter (X).

Міністр у розмові відзначив "високий рівень співпраці між Україною та Азербайджаном" і подякував Баку за гуманітарну допомогу.

"Також поінформував свого колегу про удари Росії по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Ми скоординували подальші двосторонні контакти", – додав голова МЗС.

