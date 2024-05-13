Кулеба рассказал главе МИД Азербайджана о российских ударах по Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 13 мая провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X).

Министр в разговоре отметил "высокий уровень сотрудничества между Украиной и Азербайджаном" и поблагодарил Баку за гуманитарную помощь.

"Также проинформировал своего коллегу об ударах России по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Мы скоординировали дальнейшие двусторонние контакты", – добавил глава МИД.

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During our call, @Bayramov_Jeyhun and I noted the high level of cooperation between Ukraine and Azerbaijan. I thanked Azerbaijan for its humanitarian assistance. I also informed my counterpart about Russia's strikes on Ukraine's civilian and energy infrastructure. We coordinated… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2024

Азербайджанская сторона пока не сообщала о разговоре министров иностранных дел.

Напомним, в феврале президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, причем общались на английском, а не на русском языке.

Баку с начала полномасштабного вторжения предоставил Украине гуманитарную поддержку, но отказывался отправлять оружие. Азербайджанские чиновники поддерживают территориальную целостность Украины, но не отказываются от контактов с российскими визави.

Еще в апреле 2022 года Зеленский говорил, что относится с пониманием к позиции Азербайджана относительно войны в Украине.