Кулеба рассказал главе МИД Азербайджана о российских ударах по Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 13 мая провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в Twitter (X).

Министр в разговоре отметил "высокий уровень сотрудничества между Украиной и Азербайджаном" и поблагодарил Баку за гуманитарную помощь.

"Также проинформировал своего коллегу об ударах России по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Мы скоординировали дальнейшие двусторонние контакты", – добавил глава МИД.

During our call, @Bayramov_Jeyhun and I noted the high level of cooperation between Ukraine and Azerbaijan. I thanked Azerbaijan for its humanitarian assistance. I also informed my counterpart about Russia's strikes on Ukraine's civilian and energy infrastructure. We coordinated…