Зеленський і Алієв поговорили про мир англійською, а не російською

Президенти України та Азербайджану Володимир Зеленський та Ільхам Алієв провели зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

На відкритті переговорів лідери України та Азербайджану вкотре заявили про підтримку територіальної цілісності обох держав.

Звертає на себе увагу те, що делегації обрали для спілкування англійську мову, хоча Алієв частіше веде переговори російською. Зеленський розпочав зустріч з вітання колеги із перемогою на нещодавніх дострокових виборах президента Азербайджану, та додав до привітань побажаннями миру.

"Ми знаємо, якою високою є ціна миру", – додав Зеленський.

Фото: Європейська Правда

"Наша підтримка територіального суверенітету і цілісності України є непорушною і це не зміниться. Ми, як країна, яка потерпала від окупації, чудово розуміємо вашу ситуацію і бажаємо миру українцям та Україні", – відповів Алієв.

Як відомо, попри повернення Азербайджаном повного контролю над раніше окупованим Карабахом, у регіоні досі тривають спорадичні бойові дії. Днями Азербайджан та Вірменія обмінялись звинуваченнями в обстрілах із жертвами і пораненими.

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