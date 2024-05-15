Посол України розповів про підготовку безпекової угоди з Польщею

Україна і Польща наразі працюють над проєктом двосторонньої безпекової угоди.

Про це в інтервʼю Радіо Свобода розповів посол України у Польщі Василь Зварич, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, нещодавно у Варшаві перебував перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, який "багато уваги приділив" питанню безпекової угоди.

"Ми не бачимо зволікань, ми бачимо дуже серйозний, ретельний підхід польської сторони до змісту цієї угоди і я більш ніж впевнений, що найближчим часом ми будемо мати ще на одну країну-підписанта таких угод більше", – сказав Зварич.

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Він зазначив, що зараз у Польщі триває міжвідомче погодження тексту угоди і буквально найближчими днями цей проєкт мають передати українській стороні.

Після цього почнуться безпосередні переговори щодо змісту цього документа, додав дипломат.

"Це нормальний процес дипломатичної роботи, ми повинні узгодити текст, ми запропонували польській сторонні певні свої елементи, наші очікування, що б там на нашу думку мало бути відображено", – сказав Зварич.

Нагадаємо, наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

На початку травня Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.

За інформацією іспанських ЗМІ, цього тижня очікується підписання безпекової угоди між Україною та Іспанією.