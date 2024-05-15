Посол Украины рассказал о подготовке соглашения по безопасности с Польшей

Украина и Польша сейчас работают над проектом двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает "Европейская правда".

По его словам, недавно в Варшаве находился первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, который "много внимания уделил" вопросу соглашения по безопасности.

"Мы не видим проволочек, мы видим очень серьезный, тщательный подход польской стороны к содержанию этого соглашения и я более чем уверен, что в ближайшее время мы будем иметь еще на одну страну-подписанта таких соглашений больше", – сказал Зварыч.

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Он отметил, что сейчас в Польше продолжается межведомственное согласование текста соглашения и буквально в ближайшие дни этот проект должны передать украинской стороне.

После этого начнутся непосредственные переговоры по содержанию этого документа, добавил дипломат.

"Это нормальный процесс дипломатической работы, мы должны согласовать текст, мы предложили польской стороне определенные свои элементы, наши ожидания, что бы там по нашему мнению должно быть отражено", – сказал Зварыч.

Напомним, Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

В начале мая Зеленский объявил о подготовке соглашений по безопасности с семью странами, в том числе с Соединенными Штатами.