Орбан шокований замахом на свого друга Фіцо, ЗМІ пишуть, що планує його відвідати

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що шокований замахом на свого словацького колегу і друга Роберта Фіцо.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я був глибоко шокований огидним нападом на мого друга, прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Ми молимося за його здоров'я та швидке одужання! Нехай Господь благословить його та його країну!" – написав Орбан у Twitter (X).

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country! Реклама: May 15, 2024

Тим часом сербський портал B92 з посиланням на неофіційні дані повідомив, що Орбан, а також президент Сербії Александар Вучич у наступні два-три дні планують відвідати Фіцо.

Віктор Орбан вважається одним із найближчих союзників Роберта Фіцо. Зокрема, їх об’єднують і погляди на російсько-українську війну. Вони обидва не підтримують військову допомогу Україні.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

За даними ЗМІ, у Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо опублікував перше повідомлення після замаху на посадовця, де стверджується, що він перебуває в "небезпечному для життя" стані.