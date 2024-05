Орбан шокований замахом на свого друга Фіцо, ЗМІ пишуть, що планує його відвідати

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що шокований замахом на свого словацького колегу і друга Роберта Фіцо.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я був глибоко шокований огидним нападом на мого друга, прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Ми молимося за його здоров'я та швидке одужання! Нехай Господь благословить його та його країну!" – написав Орбан у Twitter (X).

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country!

Реклама: