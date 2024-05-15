Орбан шокирован покушением на своего друга Фицо; СМИ пишут, что планирует его навестить

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован покушением на своего словацкого коллегу и друга Роберта Фицо.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан написал, что был глубоко шокирован "отвратительным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо".

"Мы молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Пусть Господь благословит его и его страну!" – отметил Орбан в Twitter (X).

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I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 15, 2024

Между тем сербский портал B92 со ссылкой на неофициальные данные сообщил, что Орбан, а также президент Сербии Александар Вучич в следующие два-три дня планируют посетить Фицо.

Виктор Орбан считается одним из ближайших союзников Роберта Фицо. В частности, их объединяют и взгляды на российско-украинскую войну. Они оба не поддерживают военную помощь Украине.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

По данным СМИ, в Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо утверждает, что глава правительства находится в "опасном для жизни" состоянии.