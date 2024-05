Орбан шокирован покушением на своего друга Фицо; СМИ пишут, что планирует его навестить

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован покушением на своего словацкого коллегу и друга Роберта Фицо.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Орбан написал, что был глубоко шокирован "отвратительным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо".

"Мы молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Пусть Господь благословит его и его страну!" – отметил Орбан в Twitter (X).

Реклама:

I was deeply shocked by the heinous attack against my friend, Prime Minister Robert Fico. We pray for his health and quick recovery! God bless him and his country!