Генсек НАТО відреагував на замах на прем’єра Словаччини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вражений нападом на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Шокований і обурений стріляниною, спрямованою на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Бажаю йому сил для якнайшвидшого одужання. Мої думки з Робертом Фіцо, його близькими та народом Словаччини", – написав він.

Shocked and appalled by the shooting of Prime Minister Robert Fico. I wish him strength for a speedy recovery. My thoughts are with Robert Fico, his loved ones, and the people of Slovakia. Реклама: May 15, 2024

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

За даними ЗМІ, у Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо опублікував перше повідомлення після замаху на посадовця, де стверджується, що він перебуває в "небезпечному для життя" стані.