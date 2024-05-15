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Генсек НАТО відреагував на замах на прем’єра Словаччини

Новини — Середа, 15 травня 2024, 17:40 — Іванна Костіна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вражений нападом на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Шокований і обурений стріляниною, спрямованою на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Бажаю йому сил для якнайшвидшого одужання. Мої думки з Робертом Фіцо, його близькими та народом Словаччини", – написав він.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду, його доставили в лікарню.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

За даними ЗМІ, у Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни.

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо опублікував перше повідомлення після замаху на посадовця, де стверджується, що він перебуває в "небезпечному для життя" стані.

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Столтенберг Словаччина
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