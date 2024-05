Генсек НАТО відреагував на замах на прем’єра Словаччини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вражений нападом на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Шокований і обурений стріляниною, спрямованою на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Бажаю йому сил для якнайшвидшого одужання. Мої думки з Робертом Фіцо, його близькими та народом Словаччини", – написав він.

Shocked and appalled by the shooting of Prime Minister Robert Fico. I wish him strength for a speedy recovery. My thoughts are with Robert Fico, his loved ones, and the people of Slovakia.

