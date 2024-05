Генсек НАТО отреагировал на покушение на премьера Словакии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потрясен нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Шокирован и возмущен стрельбой против премьер-министра Роберта Фицо. Желаю ему сил для скорейшего выздоровления. Мои мысли с Робертом Фицо, его близкими и народом Словакии", – написал он.

Shocked and appalled by the shooting of Prime Minister Robert Fico. I wish him strength for a speedy recovery. My thoughts are with Robert Fico, his loved ones, and the people of Slovakia.

