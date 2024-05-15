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Генсек НАТО отреагировал на покушение на премьера Словакии

Новости — Среда, 15 мая 2024, 17:40 — Иванна Костина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что потрясен нападением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Шокирован и возмущен стрельбой против премьер-министра Роберта Фицо. Желаю ему сил для скорейшего выздоровления. Мои мысли с Робертом Фицо, его близкими и народом Словакии", – написал он.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

По данным СМИ, в Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице на западе страны.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо опубликовал первое сообщение после покушения на чиновника, где утверждается, что он находится в "опасном для жизни" состоянии.

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Столтенберг Словакия
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