Британія розробляє нову зброю для протидії кільком дронам одночасно

Для збройних сил Великої Британії розробляють нову зброю, яка використовує радіохвилі для виведення з ладу ворожої електроніки та знищення кількох безпілотників одночасно.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство оборони Сполученого Королівства.

За словами відомства, ця система може виявляти, відстежувати та протидіяти цілій низці загроз на суші, в повітрі й на морі.

The 🇬🇧 is developing a new cutting-edge drone killer weapon that can take out an enemy drone swarm for less than the cost of a cup of tea ☕

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Міноборони зазначає, що зброя здатна вражати цілі на відстані до 1 км, а її подальші розробки спрямовані на збільшення дальності дії.

Відовство вказує, що система випромінює радіохвилі для виведення з ладу або пошкодження критично важливих електронних компонентів ворожої техніки, внаслідок чого вона зупиняється на своєму шляху або падає з неба.

"За ціною лише 10 пенсів за постріл промінь системи є значною економічно більш ефективною альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони ракетного базування, здатною миттєво знищувати небезпечні рої безпілотників", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони зауважують, що високий рівень автоматизації також означає, що системою може керувати одна людина, що дає можливість захищати критично важливі об'єкти й бази.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що замовить до шести нових військових кораблів для Королівської морської піхоти.

Раніше прем'єр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна збільшить витрати на оборону до мінімального порога у 2,5% ВВП до 2030 року, що є найбільшим за останні десятиліття зростанням.

Також ЗМІ повідомляли, що британський прем'єр готується оголосити про нову програму військових кораблів.