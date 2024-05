Британія розробляє нову зброю для протидії кільком дронам одночасно

Для збройних сил Великої Британії розробляють нову зброю, яка використовує радіохвилі для виведення з ладу ворожої електроніки та знищення кількох безпілотників одночасно.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє міністерство оборони Сполученого Королівства.

За словами відомства, ця система може виявляти, відстежувати та протидіяти цілій низці загроз на суші, в повітрі й на морі.

The 🇬🇧 is developing a new cutting-edge drone killer weapon that can take out an enemy drone swarm for less than the cost of a cup of tea ☕

