Британия разрабатывает новое оружие для противодействия нескольким дронам одновременно

Для вооруженных сил Великобритании разрабатывают новое оружие, которое использует радиоволны для вывода из строя вражеской электроники и уничтожения нескольких беспилотников одновременно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает министерство обороны Соединенного Королевства.

По словам ведомства, эта система может выявлять, отслеживать и противодействовать целому ряду угроз на суше, в воздухе и на море.

The 🇬🇧 is developing a new cutting-edge drone killer weapon that can take out an enemy drone swarm for less than the cost of a cup of tea ☕

#DeliveringDefencehttps://t.co/sKJULe1S83 pic.twitter.com/s0N6WbyTf1

