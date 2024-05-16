Британия разрабатывает новое оружие для противодействия нескольким дронам одновременно

Для вооруженных сил Великобритании разрабатывают новое оружие, которое использует радиоволны для вывода из строя вражеской электроники и уничтожения нескольких беспилотников одновременно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает министерство обороны Соединенного Королевства.

По словам ведомства, эта система может выявлять, отслеживать и противодействовать целому ряду угроз на суше, в воздухе и на море.

The 🇬🇧 is developing a new cutting-edge drone killer weapon that can take out an enemy drone swarm for less than the cost of a cup of tea ☕

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Минобороны отмечает, что оружие способно поражать цели на расстоянии до 1 км, а его дальнейшие разработки направлены на увеличение дальности действия.

Ведомство указывает, что система излучает радиоволны для вывода из строя или повреждения критически важных электронных компонентов вражеской техники, в результате чего она останавливается на своем пути или падает с неба.

"По цене всего 10 пенсов за выстрел луч системы является значительной экономически более эффективной альтернативой традиционным системам противовоздушной обороны ракетного базирования, способной мгновенно уничтожать опасные рои беспилотников", – говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что высокий уровень автоматизации также означает, что системой может управлять один человек, что дает возможность защищать критически важные объекты и базы.

Напомним, недавно министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что закажет до шести новых военных кораблей для Королевской морской пехоты.

Ранее премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна увеличит расходы на оборону до минимального порога в 2,5% ВВП до 2030 года, что является крупнейшим за последние десятилетия ростом.

Также СМИ сообщали, что британский премьер готовится объявить о новой программе военных кораблей.