Посли G7 поговорили з міністром фінансів України про поточну ситуацію та зарплати посадовців

Посли "Групи семи" проводили зустріч з міністром фінансів України, на якій ішлося про становище країни у його сфері відповідальності, а також про реформу держслужби й оплату праці посадовців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Twitter (X) послів "Групи семи" в Україні.

Посли зазначили, що мали "продуктивну зустріч" з міністром фінансів Сергієм Марченком щодо поточної макроекономічної ситуації в Україні та фінансових труднощів.

Productive meeting with @SergiiMarchenk3 on 🇺🇦's current macro-economic situation & financial challenges. Also discussed public administration reform & fair approaches to civil servant salaries as an anti-corruption measure & pre-condition to good governance & effective recovery pic.twitter.com/L4z3ZyK2lP Реклама: May 16, 2024

"Також обговорили реформу публічного адміністрування та справедливий підхід до заробітних плат держслужбовців як антикорупційний запобіжник та передумову для якісного врядування й ефективного відновлення України", – зазначають у повідомленні.

Усі посли прийшли на зустріч у вишиванках, оскільки 16 травня в Україні відзначали День вишиванки.

За даними ЗМІ, міністри фінансів країн "Групи семи" на зустрічі 24-25 травня, як очікується, підтримають план ЄС щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні у військових діях.

Міністр юстиції України казав, що очікувані 3 мільярди євро щорічних надходжень від заморожених російських активів, які ЄС може вирішити передавати Україні, будуть недостатні для покриття потреб держави.