Посли G7 поговорили з міністром фінансів України про поточну ситуацію та зарплати посадовців

Посли "Групи семи" проводили зустріч з міністром фінансів України, на якій ішлося про становище країни у його сфері відповідальності, а також про реформу держслужби й оплату праці посадовців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Twitter (X) послів "Групи семи" в Україні.

Посли зазначили, що мали "продуктивну зустріч" з міністром фінансів Сергієм Марченком щодо поточної макроекономічної ситуації в Україні та фінансових труднощів.

Productive meeting with @SergiiMarchenk3 on 🇺🇦's current macro-economic situation & financial challenges. Also discussed public administration reform & fair approaches to civil servant salaries as an anti-corruption measure & pre-condition to good governance & effective recovery pic.twitter.com/L4z3ZyK2lP

