Міністр юстиції України: Обіцяні ЄС 3 млрд євро від росактивів на рік – "майже ніщо"

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає очікувані 3 мільярди євро щорічних надходжень від заморожених російських активів, які Європейський Союз передаватиме Києву, недостатнім для покриття його потреб.

Такий коментар Малюська дав виданню Politico на полях візиту міністрів юстиції країн "Групи семи" в Італії, повідомляє "Європейська правда".

Український міністр критично оцінив обсяг коштів, які Україна може отримати внаслідок оподаткування Євросоюзом надприбутків від заморожених активів Росії.

"Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військові та невійськові, то 3 мільярди євро насправді майже ніщо – нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну", – пояснив він.

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Малюська, однак, зауважив, що ініціатива ЄС – це "хороший перший крок".

"Український уряд справді хотів би отримати повну конфіскацію (російських активів. – Ред.) і справді вважає, що це законно, і це єдиний підхід, який буде вирішальним з погляду вирішення війни (з Росією. – Ред.)", – додав він.

У середу посли країни Євросоюзу схвалили план використання прибутків, отриманих від інвестування заморожених російських активів у Європі на закупівлю зброї для України. За оцінками, йдеться про суму від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель в березні висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.

Більше про план Брюсселя читайте у статті Повільне розмороження: які наслідки матиме рішення ЄС щодо арештованих російських активів.