Послы G7 поговорили с министром финансов Украины о текущей ситуации и зарплатах чиновников

Послы "Группы семи" проводили встречу с министром финансов Украины, на которой речь шла о положении страны в его сфере ответственности, а также о реформе госслужбы и оплате труда должностных лиц.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Twitter (X) послов "Группы семи" в Украине.

Послы отметили, что провели "продуктивную встречу" с министром финансов Сергеем Марченко относительно текущей макроэкономической ситуации в Украине и финансовых трудностей.

Productive meeting with @SergiiMarchenk3 on 🇺🇦's current macro-economic situation & financial challenges. Also discussed public administration reform & fair approaches to civil servant salaries as an anti-corruption measure & pre-condition to good governance & effective recovery pic.twitter.com/L4z3ZyK2lP Реклама: May 16, 2024

"Также обсудили реформу публичного администрирования и справедливый подход к заработным платам госслужащих как антикоррупционный предохранитель и условие для качественного управления и эффективного восстановления Украины", – отмечается в сообщении.

Все послы пришли на встречу в вышиванках.

По данным СМИ, министры финансов стран "Группы семи" на встрече 24-25 мая, как ожидается, поддержат план ЕС по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине в военных действиях.

Министр юстиции Украины говорил, что ожидаемые 3 млрд евро ежегодных поступлений от замороженных российских активов, которые ЕС может решить передавать Украине, будут недостаточны для покрытия потребностей государства.