Послы G7 поговорили с министром финансов Украины о текущей ситуации и зарплатах чиновников

Послы "Группы семи" проводили встречу с министром финансов Украины, на которой речь шла о положении страны в его сфере ответственности, а также о реформе госслужбы и оплате труда должностных лиц.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Twitter (X) послов "Группы семи" в Украине.

Послы отметили, что провели "продуктивную встречу" с министром финансов Сергеем Марченко относительно текущей макроэкономической ситуации в Украине и финансовых трудностей.

Productive meeting with @SergiiMarchenk3 on 🇺🇦's current macro-economic situation & financial challenges. Also discussed public administration reform & fair approaches to civil servant salaries as an anti-corruption measure & pre-condition to good governance & effective recovery pic.twitter.com/L4z3ZyK2lP

