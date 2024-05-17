Албанія скасувала безвіз для білоруських урядовців і дипломатів

Уряд Албанії рішенням від 15 травня скасував безвізовий в'їзд за білоруськими дипломатичними та службовими паспортами.

На рішення, опубліковане в п'ятницю, звернув увагу білоруський портал Reform.by, повідомляє "Європейська правда".

Рішення уряду Албанії стосується часткового призупинення дії угоди між Мінськом і Тираною про взаємне скасування візового режиму. Угоду підписали в грудні 2019 року.

"Часткове призупинення дії угоди для дипломатичних і службових паспортів. Це рішення набуває чинності негайно та публікується в Офіційному журналі", – йдеться в тексті документа.

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Білоруські дипломатичні та службові паспорти видаються для державних службових відряджень за межі Білорусі, роботи там або супроводу членів сім'ї, направлених на таку роботу.

Як нагадує Reform.by, у 2021 році під час робочого візиту до Албанії обрана президентка Білорусі Світлана Тихановська порушувала питання можливої заборони на в'їзд для силовиків і посадовців режиму Лукашенка.

Для росіян Албанія скасувала безвізовий режим у квітні 2023 року.

Нагадаємо, з минулого року об'єднана білоруська опозиція розробляє альтернативні паспорти громадянина Білорусі.