Білоруська опозиція анонсувала створення альтернативних паспортів

Представник Об'єднаного перехідного кабінету (ОПК) – колективного виконавчого органу, створеного лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, – у міжнародних справах Валерій Ковалевський представив дизайн нового національного паспорта Білорусі.

Як пише "Європейська правда", Ковалевський презентував його дизайн на конференції "Нова Білорусь 2023", повідомляє Зеркало.

За його словами, зразок документа, який буде насичений білоруськими національними символами, як-от герб "Пагоня" і гімн БНР "Мы выйдзем шчыльнымі радамі", уже розробила геральдична комісія. У ньому використовуються білоруська та англійська мови.

Фото: ОПК

Паспорт буде біометричним і відповідає всім вимогам Міжнародної організації цивільної авіації. В ОПК запевнили, що безпеку даних забезпечуватимуть у суворій відповідності до законодавства ЄС.

"Паспорт не замінює національні візи, дозвіл на проживання та роботу в країнах ЄС. Процес легалізації в державі, яка визнала паспорт, перестане бути проблемою у випадках недійсності або втрати старого паспорта", – заявили в ОПК.

Представники ОПК вже провели переговори і консультації з керівництвом Єврокомісії та деякими національними урядами, а ескіз паспорта представили Комітету з проїзних документів Єврокомісії.

Документ планують видавати за допомогою ОПК через мережу паспортних центрів. У країнах із найбільшою кількістю білорусів прийматимуть заявки на отримання паспорта.

Раніше повідомлялося, що у Литві 1164 білорусів та росіян визнали загрозою національній безпеці.

Перед цим стало відомо, що кількість громадян Білорусі в Литві за пів року збільшилася з 48 804 до 58 347, тоді як росіян – з 15 706 до 16 193.