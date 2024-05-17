Албания отменила безвиз для белорусских чиновников и дипломатов

Правительство Албании решением от 15 мая отменило безвизовый въезд по белорусским дипломатическим и служебным паспортам.

На решение, опубликованное в пятницу, обратил внимание белорусский портал Reform.by, сообщает "Европейская правда".

Решение правительства Албании касается частичного приостановления действия соглашения между Минском и Тираной о взаимной отмене визового режима. Соглашение подписали в декабре 2019 года.

"Частичное приостановление действия соглашения для дипломатических и служебных паспортов. Это решение вступает в силу немедленно и публикуется в Официальном журнале", – говорится в тексте документа.

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Беларусские дипломатические и служебные паспорта выдаются для государственных служебных командировок за пределы Беларуси, работы там либо сопровождения членов семьи, направленных на такую работу.

Как напоминает Reform.by, в 2021 году во время рабочего визита в Албанию избранный президент Беларуси Светлана Тихановская поднимала вопрос возможного запрета на въезд для силовиков и чиновников режима Лукашенко.

Для россиян Албания отменила безвизовый режим в апреле 2023 года.

Напомним, с прошлого года объединенная белорусская оппозиция разрабатывает альтернативные паспорта гражданина Беларуси.