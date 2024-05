Глава МИД Латвии пробежала свой первый полумарафон для сбора средств на дроны для Украины

Министр иностранных дел Латвии приняла участие в Рижском марафоне для сбора средств на дроны для Украины, и преодолела дистанцию в 21 километр.

Как пишет "Европейская правда", об этом она рассказала в своем X (Twitter).

В субботу Байба Браже объявила, что зарегистрировалась на дистанцию 21 км, что будет первым ее полумарафоном, и будет бежать с номером 815 – как количество дней, сколько Украина обороняется в полномасштабной войне.

В воскресенье Байба Браже отчиталась, что преодолела выбранное расстояние, и поблагодарила за поддержку.

"Мы собрали уже почти 10 тысяч евро. Давайте приложим еще немного усилий", – написала она.

