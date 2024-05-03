Кулеба зустрівся з депутатом з Естонії, який влаштував велопробіг до Києва для збору на ЗСУ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба особисто подякував депутату естонського парламенту Крісто Енн Вага, який проїхав на велосипеді з Таллінна до Києва для збору коштів на Збройні Сили України.

Про це Кулеба написав в Instagram, повідомляє "Європейська правда".

Голова МЗС прийняв естонця на ґанку міністерства в п'ятницю, 3 травня, де "висловив щиру вдячність від усієї нашої країни за його вчинок".

"Естонія – маленька країна, але естонці мають велике серце та потужно підтримують Україну. Завдяки таким щирим друзям маємо віру, що Україна здолає всі труднощі та переможе", – вважає Кулеба.

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Група на чолі з естонським депутатом Крісто Енн Вага розпочала свій шлях о 8 годині ранку 26 квітня з площі Вабадузе в Таллінні. У четвер він виклав фото з Майдану Незалежності в Києві зі словами "Ми це зробили".

Відстань від Таллінна до Києва становить близько 1700 кілометрів. Під час пробігу Крісто Енн Вага закликав пожертвувати кошти для придбання повноприводних автомобілів і FPV-дронів для українських захисників. Станом на зараз він зібрав понад 30 тисяч євро, тоді як ціль – 50 тисяч.

Нагадаємо, влітку минулого року мер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ.