Reuters: Росія постачає Північній Кореї нафту в обхід обмежень ООН

Американська сторона планує накласти додаткові санкції на Росію через те, що вона потайки постачає нафтопродукти до Північної Кореї в обсягах, які можуть порушувати встановлені Радою безпеки ООН обмеження.

Про це агентству Reuters повідомив на умовах анонімності неназваний американський посадовець, пише "Європейська правда".

За словами посадовця США, тільки в березні Росія відправила до Північної Кореї понад 165 тисяч барелів нафтопродуктів. Ураховуючи близькість російських і північнокорейських комерційних портів, Росія може продовжувати ці поставки до нескінченності, додав він.

"Росія відправляла нафтопродукти з порту Східний до КНДР. Російські поставки вже підштовхнули імпорт в КНДР вище 500 барелів на рік, встановленого Радою безпеки ООН", – сказав американський посадовець Reuters.

Реклама:

Він нагадав, що наприкінці березня Росія заблокувала продовження мандату групи експертів, які стежать за дотриманням санкцій ООН проти Північної Кореї – ймовірно, щоб приховати власні порушення резолюцій Ради безпеки.

Американський посадовець наголосив, що США продовжать запроваджувати санкції "проти тих, хто працює над тим, щоб сприяти передачі зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР".

У США раніше висловили занепокоєння, що "міцні обійми" між РФ та Північною Кореєю можуть підштовхнути лідера КНДР Кім Чен Ина до ризику в питанні загроз Південній Кореї, експорту озброєнь та ігнорування закликів щодо ядерних переговорів.