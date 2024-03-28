Росія заблокувала в ООН механізм моніторингу санкцій проти Північної Кореї

Росія на засіданні Ради безпеки ООН 28 березня наклала вето на резолюцію, яка продовжувала мандат групи експертів, відповідальних за моніторинг санкцій проти Північної Кореї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Підготовлену Сполученими Штатами резолюцію Радбезу ООН щодо Північної Кореї підтримали 13 членів органу. Китай під час голосування утримався, що не впливало б на її ухвалення, якби Росія не наклала вето.

Резолюція стосувалась мандату санкційного комітету з питань КНДР при Радбезі, який діяв із 2006 року – тоді ж, коли на Пхеньян наклали санкції за перше випробування ядерної зброї. Він відповідав за моніторинг відповідних обмежень.

Посол Росії в ООН Василій Небензя перед голосуванням заявив, що західні країни намагаються "задушити" Північну Корею, а санкції виявилися "неактуальними" і "відірваними від реальності" у стримуванні її ядерної програми.

Рішення Радбезу не стосується чинності самих санкцій проти КНДР.

Росія посилила співпрацю з Північною Кореєю після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Відомо, що Пхеньян передав Москві артилерійські снаряди й балістичні ракети, які вже застосовувались для ударів по українських містах.

У США заявили, що характер безпекової загрози з боку Північної Кореї може "кардинально змінитися" в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією.