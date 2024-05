У Німеччині обурені заявою єврокомісара про "солідарність ЄС" після аварії з президентом Ірану

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман висловила нерозуміння і обуренням використанням гештегу "солідарність ЄС" єврокомісаром з кризового управління в дописі щодо аварії гелікоптера з президентом Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісар Янез Ленарчич у неділю ввечері повідомив про активацію картографічної служби ЄС швидкого реагування на прохання Ірану після аварійної посадки вертольота з президентом і главою МЗС ісламської республіки на борту.

"На прохання Ірану про допомогу ми активуємо картографічну службу швидкого реагування ЄС CopernicusEMS у зв'язку з аварією гелікоптера, на борту якого, як повідомляється, перебували президент Ірану та міністр закордонних справ країни", – написав Ленарчич в мережі X (Twitter).

При цьому він використав гештег #EUSolidarity – солідарність ЄС.

Під дописом єврокомісара можна побачити низку обурених коментарів. З обуренням відреагували і в німецькому парламенті.

"Для мене є абсолютною загадкою, як Єврокомісія може демонструвати солідарність ЄС з Іраном. Який жалюгідний гештег, яка насмішка над хоробрими борцями за права людини в Ірані. Я чекаю на пояснення цього", – написала Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

