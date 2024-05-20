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У Німеччині обурені заявою єврокомісара про "солідарність ЄС" після аварії з президентом Ірану

Новини — Понеділок, 20 травня 2024, 08:29 — Іванна Костіна

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман висловила нерозуміння і обуренням використанням гештегу "солідарність ЄС" єврокомісаром з кризового управління в дописі щодо аварії гелікоптера з президентом Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісар Янез Ленарчич у неділю ввечері повідомив про активацію картографічної служби ЄС швидкого реагування на прохання Ірану після аварійної посадки вертольота з президентом і главою МЗС ісламської республіки на борту.

"На прохання Ірану про допомогу ми активуємо картографічну службу швидкого реагування  ЄС CopernicusEMS у зв'язку з аварією гелікоптера, на борту якого, як повідомляється, перебували президент Ірану та міністр закордонних справ країни", – написав Ленарчич в мережі X (Twitter).

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При цьому він використав гештег  #EUSolidarity – солідарність ЄС.

Під дописом єврокомісара можна побачити низку обурених коментарів. З обуренням відреагували і в німецькому парламенті.

"Для мене є абсолютною загадкою, як Єврокомісія може демонструвати солідарність ЄС з Іраном. Який жалюгідний гештег, яка насмішка над хоробрими борцями за права людини в Ірані. Я чекаю на пояснення цього", – написала Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

Вона уточнила, що використання такого гештегу є абсолютно недоречним у цій ситуації.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що європосадовці "пильно стежать" за новинами про "аварійну посадку" гелікоптера з двома топпосадовцями Ірану.

Іранське інформагентство Mehr повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.

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Німеччина Єврокомісія Іран
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