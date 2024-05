В Германии возмущены заявлением еврокомиссара о "солидарности ЕС" после аварии с президентом Ирана

Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выразила непонимание и возмущение использованием хештега "солидарность ЕС" еврокомиссаром по кризисному управлению в заметке по аварии вертолета с президентом Ирана.

Еврокомиссар Янез Ленарчич в воскресенье вечером сообщил об активации картографической службы ЕС быстрого реагирования по просьбе Ирана после аварийной посадки вертолета с президентом и главой МИД исламской республики на борту.

"По просьбе Ирана о помощи мы активируем картографическую службу быстрого реагирования ЕС CopernicusEMS в связи с крушением вертолета, на борту которого, как сообщается, находились президент Ирана и министр иностранных дел страны", – написал Ленарчич в сети X (Twitter).

При этом он использовал хештег #EUSolidarity – солидарность ЕС.

Под сообщением еврокомиссара можно увидеть ряд возмущенных комментариев. С возмущением отреагировали и в немецком парламенте.

"Для меня является абсолютной загадкой, как Еврокомиссия может демонстрировать солидарность ЕС с Ираном. Какой жалкий гештег, какая насмешка над храбрыми борцами за права человека в Иране. Я жду объяснения этого", – написала Мари-Агнес Штрак Циммерман.

It is an absolute mystery to me how the EU Commission can show #EU solidarity with Iran. What a miserable hashtag, what a mockery of the brave fighters for human rights in Iran. I expect an explanation for this. https://t.co/b8tQV4WQ23