У Румунії, де падали уламки "Шахедів", теж поспівчували Ірану

В МЗС Румунії заявили про співчуття іранському народові після загибелі керівництва країни в авіакатастрофі.

Про це, повідомляє "Європейська правда".

Заява МЗС Румунії вийшла пізно ввечері у понеділок.

"МЗС висловлює співчуття родинам та іранському народу у зв'язку із загибеллю президента Ісламської Республіки Іран, міністра закордонних справ та членів їхньої делегації внаслідок вчорашньої катастрофи гелікоптера", – йдеться у повідомленні відомства у мережі X (Twitter).

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🇷🇴MFA expresses its condolences to the families and the Iranian people for the death of the President of the Islamic Republic of #Iran, the Foreign Minister and members of their delegation, following yesterday’s helicopter accident. — Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) May 20, 2024

Міністерство оборони Румунії наприкінці березня повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною.

Це був приблизно п'ятий чи шостий інцидент з падінням безпілотників на румунській території у той час, як Росія атакує українські порти на Дунаї. НАТО і румунські офіційні особи заявили після подібних інцидентів у минулому, що вони не знайшли доказів будь-якої навмисної атаки, спрямованої на Румунію.

При цьому у прикордонні Румунії неодноразово оголошували тривогу через атаки "Шахедів".