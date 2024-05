У Румунії, де падали уламки "Шахедів", теж поспівчували Ірану

В МЗС Румунії заявили про співчуття іранському народові після загибелі керівництва країни в авіакатастрофі.

Про це, повідомляє "Європейська правда".

Заява МЗС Румунії вийшла пізно ввечері у понеділок.

"МЗС висловлює співчуття родинам та іранському народу у зв'язку із загибеллю президента Ісламської Республіки Іран, міністра закордонних справ та членів їхньої делегації внаслідок вчорашньої катастрофи гелікоптера", – йдеться у повідомленні відомства у мережі X (Twitter).

🇷🇴MFA expresses its condolences to the families and the Iranian people for the death of the President of the Islamic Republic of #Iran, the Foreign Minister and members of their delegation, following yesterday’s helicopter accident.