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У Румунії, де падали уламки "Шахедів", теж поспівчували Ірану

Новини — Вівторок, 21 травня 2024, 07:29 — Іванна Костіна

В МЗС Румунії заявили про співчуття іранському народові після загибелі керівництва країни в авіакатастрофі.

Про це, повідомляє "Європейська правда".

Заява МЗС Румунії вийшла пізно ввечері у понеділок.

"МЗС висловлює співчуття родинам та іранському народу у зв'язку із загибеллю президента Ісламської Республіки Іран, міністра закордонних справ та членів їхньої делегації внаслідок вчорашньої катастрофи гелікоптера", – йдеться у повідомленні відомства у мережі X (Twitter).

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Міністерство оборони Румунії наприкінці березня повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною.

Це був приблизно п'ятий чи шостий інцидент з падінням безпілотників на румунській території у той час, як Росія атакує українські порти на Дунаї. НАТО і румунські офіційні особи заявили після подібних інцидентів у минулому, що вони не знайшли доказів будь-якої навмисної атаки, спрямованої на Румунію.

При цьому у прикордонні Румунії неодноразово оголошували тривогу через атаки "Шахедів".

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Румунія Іран
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