В Румынии, где падали обломки "Шахедов", тоже посочувствовали Ирану

В МИД Румынии заявили о соболезнованиях иранскому народу после гибели руководства страны в авиакатастрофе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление МИД Румынии вышло поздно вечером в понедельник.

"МИД выражает соболезнования семьям и иранскому народу в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран, министра иностранных дел и членов их делегации в результате вчерашней катастрофы вертолета", – говорится в сообщении ведомства в сети X (Twitter).

🇷🇴MFA expresses its condolences to the families and the Iranian people for the death of the President of the Islamic Republic of #Iran, the Foreign Minister and members of their delegation, following yesterday’s helicopter accident.