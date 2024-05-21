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В Румынии, где падали обломки "Шахедов", тоже посочувствовали Ирану

Новости — Вторник, 21 мая 2024, 07:29 — Иванна Костина

В МИД Румынии заявили о соболезнованиях иранскому народу после гибели руководства страны в авиакатастрофе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление МИД Румынии вышло поздно вечером в понедельник.

"МИД выражает соболезнования семьям и иранскому народу в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран, министра иностранных дел и членов их делегации в результате вчерашней катастрофы вертолета", – говорится в сообщении ведомства в сети X (Twitter).

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Министерство обороны Румынии в конце марта сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.

Это был примерно пятый или шестой инцидент с падением беспилотников на румынской территории в то время, как Россия атакует украинские порты на Дунае. НАТО и румынские официальные лица заявили после подобных инцидентов в прошлом, что они не нашли доказательств какой-либо преднамеренной атаки, направленной на Румынию.

При этом в пограничной Румынии неоднократно объявляли тревогу из-за атак "Шахедов".

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