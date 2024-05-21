В Румынии, где падали обломки "Шахедов", тоже посочувствовали Ирану

В МИД Румынии заявили о соболезнованиях иранскому народу после гибели руководства страны в авиакатастрофе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление МИД Румынии вышло поздно вечером в понедельник.

"МИД выражает соболезнования семьям и иранскому народу в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран, министра иностранных дел и членов их делегации в результате вчерашней катастрофы вертолета", – говорится в сообщении ведомства в сети X (Twitter).

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🇷🇴MFA expresses its condolences to the families and the Iranian people for the death of the President of the Islamic Republic of #Iran, the Foreign Minister and members of their delegation, following yesterday’s helicopter accident. — Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) May 20, 2024

Министерство обороны Румынии в конце марта сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной.

Это был примерно пятый или шестой инцидент с падением беспилотников на румынской территории в то время, как Россия атакует украинские порты на Дунае. НАТО и румынские официальные лица заявили после подобных инцидентов в прошлом, что они не нашли доказательств какой-либо преднамеренной атаки, направленной на Румынию.

При этом в пограничной Румынии неоднократно объявляли тревогу из-за атак "Шахедов".