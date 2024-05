Глава МИД Латвии собрала 14 тысяч евро на дроны для Украины благодаря своему полумарафону

Глава МИД Латвии Байба Браже, которая пробежала свой первый полумарафон для сбора средств на дроны для Украины, во вторник утром сообщила о том, что удалось собрать уже 13,5 тысяч евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в сети X (Twitter).

Министр призвала о дальнейшей поддержке сбора.

"Сейчас мы собрали 13, 5 тысяч евро на беспилотники для Украины!

Я бесконечно благодарна всем, кто поддержал. Будем благодарны за дальнейшие пожертвования", – написала Браже.

We have now raised 1️⃣ 3️⃣, 5️⃣ k EUR for drones for Ukraine 🇺🇦!



I’m beyond grateful to all who supported. Will appreciate further donations here⤵️https://t.co/kXjhGz28Nv#StandWithUkraine https://t.co/bab04kzBFH