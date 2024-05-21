ЗМІ: Німеччина підтримає план США з використання російських активів для фінансування України

Німецькі посадовці готові підтримати план США щодо використання майбутніх доходів, отриманих від заморожених російських активів, які в основному знаходяться в Європі, для підтримки допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів доларів.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Bloomberg від людей, знайомих з перебігом переговорів.

Згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон і його союзників до отримання нового значного пакета допомоги Києву.

Офіційні особи США та ЄС кажуть, що набирає обертів пропозиція США, яка, як очікується, буде домінувати на переговорах між міністрами фінансів та керівниками центральних банків країн "Групи семи", які зберуться в італійській Стрезі на щорічну зустріч, що розпочинається в четвер.

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Але німецькі посадовці не очікують остаточної домовленості до зустрічі лідерів G7 13-15 червня, а імплементація не відбудеться до наступного року.

Використання заморожених активів стало ще більш нагальним з огляду на невизначеність навколо виборів у США.

У відповідь на вторгнення в Україну в лютому 2022 року країни "Групи семи" знерухомили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку. Більшість цих активів зберігається в Європі в бельгійському кліринговому центрі Euroclear.

Протягом багатьох місяців США наполягали на використанні цих активів для допомоги Україні. Варіанти варіювалися від прямого арешту і передачі грошей Україні до випуску облігацій або використання їх для гарантування певної форми позики.

Кілька європейських країн зустріли ці пропозиції зі скептицизмом. Уряди на чолі з Францією та Німеччиною висловили занепокоєння щодо впливу таких кроків на фінансову стабільність та привабливість євро як резервної валюти, а також щодо їхньої законності.

Остання пропозиція США була більш позитивно сприйнята в європейських столицях, в тому числі в Берліні, оскільки вона передбачає лише використання відсотків, що генеруються активами, без арешту основної суми.

Країни ЄС вже погодилися використовувати цей потік доходів, оподатковуючи його за ставкою, близькою до 100%, і перераховувати ці кошти Україні двічі на рік. Угода G7 замінить цю домовленість.

Очікується, що ці активи генеруватимуть близько 5 мільярдів євро щорічно. Згідно з пропозицією, що обговорюється, G7 оцінить, скільки цей дохід приноситиме протягом певної кількості років, і надасть цю суму Україні авансом.

Остаточний розмір пакета допомоги залежатиме від тривалості термінів погашення боргу та тривалості іммобілізації активів, але офіційні особи кажуть, що він може становити до 50 мільярдів доларів. Як і хто буде управляти цією сумою, за словами урядовців, є однією з деталей, які ще обговорюються.

США сподіваються, що всі уряди G7 – або принаймні частина з них – візьмуть участь у наданні авансового кредиту, але офіційні особи заявили, що Вашингтон готовий взяти на себе всю суму кредиту самостійно, якщо ЄС дасть достатні зобов'язання щодо того, що активи залишаться знерухомленими, а кредит буде погашений.

Нагадаємо, міністр юстиції України Денис Малюська вважає очікувані 3 мільярди євро щорічних надходжень від заморожених російських активів, які Європейський Союз передаватиме Києву, недостатнім для покриття його потреб.

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