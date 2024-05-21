СМИ: Германия поддержит план США по использованию российских активов для финансирования Украины

Немецкие чиновники готовы поддержать план США по использованию будущих доходов, полученных от замороженных российских активов, которые в основном находятся в Европе, для поддержки помощи Украине в размере 50 млрд долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно Bloomberg от людей, знакомых с ходом переговоров.

Согласие Германии может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к получению нового значительного пакета помощи Киеву.

Официальные лица США и ЕС говорят, что набирает обороты предложение США, и оно, как ожидается, будет доминировать на переговорах между министрами финансов и руководителями центральных банков стран "Группы семи", которые соберутся в итальянской Стрезе на ежегодную встречу в четверг.

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Но немецкие чиновники не ожидают окончательной договоренности до встречи лидеров G7 13-15 июня, а имплементация не состоится до следующего года.

Использование замороженных активов стало еще более насущным, учитывая неопределенность вокруг выборов в США.

В ответ на вторжение в Украину в феврале 2022 года страны "Группы семи" обездвижили около 280 млрд долларов активов российского центрального банка. Большинство этих активов хранятся в Европе в бельгийском клиринговом центре Euroclear.

В течение многих месяцев США настаивали на использовании этих активов для помощи Украине. Варианты варьировались от прямого ареста и передачи денег Украине до выпуска облигаций или использования их для гарантирования определенной формы займа.

Несколько европейских стран встретили эти предложения со скептицизмом. Правительства во главе с Францией и Германией выразили обеспокоенность относительно влияния таких шагов на финансовую стабильность и привлекательность евро как резервной валюты, а также относительно их законности.

Последнее предложение США было более положительно воспринято в европейских столицах, в том числе в Берлине, поскольку оно предусматривает только использование процентов, генерируемых активами, без ареста основной суммы.

Страны ЕС уже согласились использовать этот поток доходов, облагая его налогом по ставке, близкой к 100%, и перечислять эти средства Украине дважды в год. Соглашение G7 заменит эту договоренность.

Ожидается, что эти активы будут генерировать около 5 млрд евро ежегодно. Согласно обсуждаемому предложению, G7 оценит, сколько этот доход будет приносить в течение определенного количества лет, и предоставит эту сумму Украине авансом.

Окончательный размер пакета помощи будет зависеть от продолжительности сроков погашения долга и продолжительности иммобилизации активов, но официальные лица говорят, что он может составлять до 50 млрд долларов. Как и кто будет управлять этой суммой, по словам чиновников, является одной из деталей, которые еще обсуждаются.

США надеются, что все правительства G7 – или по крайней мере часть из них – примут участие в предоставлении авансового кредита, но официальные лица заявили, что Вашингтон готов взять на себя всю сумму кредита самостоятельно, если ЕС даст достаточные обязательства относительно того, что активы останутся обездвиженными, а кредит будет погашен.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська считает ожидаемые 3 млрд евро ежегодных поступлений от замороженных российских активов, которые Европейский Союз будет передавать Киеву, недостаточным для покрытия его потребностей.

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