Кулеба отреагировал на решение ЕС по замороженным активам России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настаивает на конфискации и передаче ей всех замороженных на Западе активов Российской Федерации.

Об этом Кулеба сказал на брифинге с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве во вторник, сообщает "Европейская правда".

Кулеба комментировал решение Совета ЕС 21 мая о согласии на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины.

Министр отметил, что история с замороженными активами будет развиваться в три шага.

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"Сначала – решение по налогам на проценты от замороженных активов. Это решение было принято – передавать эти налоги Украине. Сейчас второй шаг, это – судьба самих процентов, начисленных на активы... Только в этом году эти проценты достигнут трех миллиардов евро", – сказал Кулеба.

В целом, отметил он, стоимость замороженных российских активов достигает около 260 млрд евро.

"При всей нашей благодарности за это решение сегодняшнее – суммы не соизмеримы. Поэтому третий шаг, о котором мы говорили с начала года – это, собственно, должна быть конфискация самих активов. Я понимаю, здесь есть свои опасения у немецкой стороны. Но и для них мы должны найти решение. Россия должна заплатить", – отметил министр.

Решение Совета ЕС предусматривает, что 90% ожидаемых поступлений от замороженных активов будет использовано на военные цели для поддержки обороны Украины.

Меньшая доля – 10% – пойдет на восстановление и реконструкцию Украины.

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