Кулеба обговорив з головою МЗС Ісландії "саміт миру" та євроінтеграцію України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 травня провів телефонну розмову з очільницею зовнішньополітичного відомства Ісландії Тордіс Колбрун.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у X (Twitter).
Із Колбрун, яку голова українського МЗС назвав "справжнім другом України", він обговорив прийдешній глобальний "саміт миру" у Швейцарії та євроатлантичне майбутнє Києва.
"Подякував Ісландії за її всебічну підтримку та привітав зусилля її уряду щодо забезпечення довгострокової допомоги Україні", – додав Кулеба.
Today, I spoke with Iceland’s Foreign Minister and a true friend of Ukraine @thordiskolbrun.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 21, 2024
I thanked Iceland for its comprehensive support and welcomed its government’s efforts to secure long-term assistance for Ukraine.
We also discussed the upcoming Global Peace Summit in…
Нагадаємо, наприкінці квітня парламент Ісландії також ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України на період 2024-2028 років.
А на початку травня Володимир Зеленський уперше поговорив із новим прем'єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном про прийдешній "саміт миру" та двосторонню співпрацю.