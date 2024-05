Кулеба обговорив з головою МЗС Ісландії "саміт миру" та євроінтеграцію України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 травня провів телефонну розмову з очільницею зовнішньополітичного відомства Ісландії Тордіс Колбрун.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у X (Twitter).

Із Колбрун, яку голова українського МЗС назвав "справжнім другом України", він обговорив прийдешній глобальний "саміт миру" у Швейцарії та євроатлантичне майбутнє Києва.

"Подякував Ісландії за її всебічну підтримку та привітав зусилля її уряду щодо забезпечення довгострокової допомоги Україні", – додав Кулеба.

