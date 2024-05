Кулеба обсудил с главой МИД Исландии "саммит мира" и евроинтеграцию Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 21 мая провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Исландии Тордис Колбрун.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в X (Twitter).

С Колбрун, которую глава украинского МИД назвал "настоящим другом Украины", он обсудил грядущий глобальный "саммит мира" в Швейцарии и евроатлантическое будущее Киева.

"Поблагодарил Исландию за ее всестороннюю поддержку и приветствовал усилия ее правительства по обеспечению долгосрочной помощи Украине", – добавил Кулеба.

