ЗМІ: Росія та Білорусь поновили спроби міграційного тиску на Західну Європу

Росія і Білорусь знову працюють над тим, щоб незаконно переправляти мігрантів з бідних і охоплених кризами регіонів через свої країни до Європейського Союзу, в тому числі до Німеччини.

Про це повідомили в середу Süddeutsche Zeitung та телерадіокомпанії WDR і NDR, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними Федеральної поліції Німеччини, кількість мігрантів, які прибувають до цієї країни маршрутом через Росію, значно зросла за останні місяці.

Згідно зі статистикою Федеральної поліції, міграція цим маршрутом у січні та лютому 2024 року настільки різко скоротилася (менше 30 випадків), що її майже не можна було виявити. Однак у березні було виявлено 412 випадків, у квітні – 670, а в травні – 416 випадків до середини місяця.

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Польська прикордонна служба також зафіксувала збільшення кількості людей, які в'їжджають з Білорусі протягом останніх тижнів. У колах безпеки знову заговорили про "гібридну війну".

Кількість біженців, які прибувають різними шляхами, зазвичай збільшується на початку літа. Органи безпеки вбачають за цим останнім розвитком подій систему, оскільки без втручання відповідних урядів збільшення завантаженості маршруту через Москву та Мінськ навряд чи можливе.

Згідно з розслідуванням, половина мігрантів, щодо яких є інформація про маршрут їхньої подорожі, мають російські візи, видані в їхніх рідних країнах.

Росія, як кажуть, готова видавати в'їзні візи в деяких країнах, щоб цілеспрямовано залучати мігрантів. Вони часто летіли до Москви або Санкт-Петербурга, звідки прямували до Білорусі. Звідти вони намагалися потрапити до ЄС, йдеться в повідомленні, згідно з інформацією з кіл безпеки.

Федеральне міністерство внутрішніх справ з обережністю ставиться до цього розвитку подій. Але і там підозрюють, що зростає тенденція до міграції через Росію і Білорусь.

З минулої осені Росія також організувала на східному кордоні Фінляндії шукачів притулку, тобто перетворила людей, які шукають притулку або кращого життя, на "інструмент" для досягнення власних цілей.

Через це Гельсінкі вирішило закрити кордон з РФ. У квітні фінський уряд залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.

Напередодні Фінляндія представила заходи для боротьби з керованою міграцією з Росії, але хоче, щоб Європейський Союз знайшов спільні заходи для запобігання їй.