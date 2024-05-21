У Фінляндії представили заходи для боротьби з керованою міграцією на кордоні з РФ

Фінляндія представила заходи для боротьби з керованою міграцією з Росії, але хоче, щоб Європейський Союз знайшов спільні заходи для запобігання їй.

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Орпо на пресконференції вранці 21 травня заявив, що Фінляндія потребує змін у законодавстві для боротьби з керованою міграцією. Він зазначив, що європейське законодавство не передбачає нинішніх загроз безпеці на кордоні.

"Мета Фінляндії і в тому, щоб знайти рішення для проблеми керованої міграції на рівні ЄС", – додав глава уряду.

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Орпо впевнений, що закон про інструментальну імміграцію буде схвалений парламентом.

Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен, зі свого боку, додала, що питання не йдеться про посилення міграційного законодавства. За її словами, у центрі уваги влади саме боротьба з керованою міграцією.

"Фінське законодавство має бути в змозі захистити себе від зовнішніх загроз", – впевнена глава МВС.

У законопроєкті залишився пункт про те, що уряд може зосередити подання заяв про надання міжнародного захисту тільки на частині кордону або біля нього.

Урядова радниця Санна Пало зазначила, що новий закон матиме тимчасовий характер.

"Закон дає владі повноваження обмежувати прийом заяв про міжнародний захист у ситуаціях, коли іноземна держава намагається вплинути на Фінляндію через керовану міграцію", – розповіла Пало.

Урядова радниця наголосила, що критерії для запровадження положень закону досить високі.

Заступник начальника Прикордонної служби Маркку Хасінен припустив, що прохачі притулку без належних документів можуть швидко з'явитися на східному кордоні Фінляндії.

Проєкт надзвичайного закону потребує схвалення більшої частини опозиційних партій. Канцлер юстиції Туомас Пьоюсті раніше зажадав внести в законопроєкт поправки.

Раніше Петтері Орпо заявляв, що кордон Фінляндії з РФ можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено "закон про видворення".

Нагадаємо, уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.