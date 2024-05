МЗС Естонії: Повідомлення про перекроєння кордонів Росією можуть ширити, щоб посіяти сум'яття

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна не виключає, що повідомлення у ЗМІ про нібито наміри Росії змінити морські кордони у Балтійському морі є спробою посіяти сум'яття.

Про це Тсахкна написав у середу у соцмережі (Х) Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Міністр повідомив, що Естонія перебуває в тісному контакті з Фінляндією та Литвою щодо ймовірних планів Росії змінити кордони в Балтійському морі.

"Ми очікуємо, що їхні кроки відповідатимуть міжнародному праву. Я не можу виключити, що повідомлення є спробою посіяти сум’яття, але ми зберігаємо розум холодним", – зазначив Тсахкна.

Реклама:

#Estonia is in close contact with #Finland & #Lithuania about Russia’s alleged plans to shift borders in the Baltic Sea. We expect their steps to be in line with international law.



I can’t rule out that the report is an attempt to sow confusion but we are keeping a cool head.