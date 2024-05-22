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МЗС Естонії: Повідомлення про перекроєння кордонів Росією можуть ширити, щоб посіяти сум'яття

Новини — Середа, 22 травня 2024, 12:11 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна не виключає, що повідомлення у ЗМІ про нібито наміри Росії змінити морські кордони у Балтійському морі є спробою посіяти сум'яття.

Про це Тсахкна написав у середу у соцмережі (Х) Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Міністр повідомив, що Естонія перебуває в тісному контакті з Фінляндією та Литвою щодо ймовірних планів Росії змінити кордони в Балтійському морі. 

"Ми очікуємо, що їхні кроки відповідатимуть міжнародному праву. Я не можу виключити, що повідомлення є спробою посіяти сум’яття, але ми зберігаємо розум холодним", – зазначив Тсахкна.

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Напередодні видання Moscow Times повідомило, що російська влада планує в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

Литва, Латвія та Фінляндія відреагували на повідомлення ЗМІ, заявляючи, що перебувають у контакті один з одним та у разі потреби нададуть узгоджену відповідь.

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Естонія Росія
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