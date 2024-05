МИД Эстонии: Сообщения о перекройке границ Россией могут распространять, чтобы посеять смятение

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна не исключает, что сообщения в СМИ о якобы намерениях России изменить морские границы в Балтийском море – это попытка посеять смятение.

Об этом Тсахкна написал в среду в соцсети (Х) Twitter, сообщает "Европейская правда".

Министр сообщил, что Эстония находится в тесном контакте с Финляндией и Литвой относительно вероятных планов России изменить границы в Балтийском море.

"Мы ожидаем, что их шаги будут соответствовать международному праву. Я не могу исключить, что сообщение является попыткой посеять смятение, но мы сохраняем разум холодным", – отметил Тсахкна.

#Estonia is in close contact with #Finland & #Lithuania about Russia’s alleged plans to shift borders in the Baltic Sea. We expect their steps to be in line with international law.



I can’t rule out that the report is an attempt to sow confusion but we are keeping a cool head.