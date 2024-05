У парламенті Естонії закликали НАТО "прокидатися" після натяку РФ на плани змінити кордон

Очільник комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що НАТО час "прокидатися" і довести спроможність адекватно реагувати на загрози, зокрема після натяків Москви на плани перекроїти кордон у Балтійському морі.

Як повідомляє "Європейська правда", своїми міркуваннями він поділився у серії дописів в Х (Twitter).

Міхкельсон відреагував на матеріал у Moscow Times про проєкт документа, що свідчить про плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

With such steps, Russia is testing NATO's readiness to defend itself. So far, he has received a signal that NATO does not dare to quarrel with Russia. Be it helping Ukraine at half strength and banning their use of weapons, ... 1/ 🧵 https://t.co/al2l8qQWq1

Реклама: