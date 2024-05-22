У парламенті Естонії закликали НАТО "прокидатися" після натяку РФ на плани змінити кордон

Очільник комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон заявив, що НАТО час "прокидатися" і довести спроможність адекватно реагувати на загрози, зокрема після натяків Москви на плани перекроїти кордон у Балтійському морі.

Як повідомляє "Європейська правда", своїми міркуваннями він поділився у серії дописів в Х (Twitter).

Міхкельсон відреагував на матеріал у Moscow Times про проєкт документа, що свідчить про плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

With such steps, Russia is testing NATO's readiness to defend itself. So far, he has received a signal that NATO does not dare to quarrel with Russia. Be it helping Ukraine at half strength and banning their use of weapons, ... 1/ 🧵 https://t.co/al2l8qQWq1 Реклама: May 22, 2024

"Такими кроками Росія випробовує готовність НАТО захищатися. Досі він (Владімір Путін – Ред.) отримував сигнал, що НАТО не насмілюється сваритися з Росією, як допомога Україні "впівсили" та обмеження на застосування західної зброї, "закривання очей" на залітання російських ракет й дронів, масштабне заглушування сигналу GPS, створення проблем для життєво важливої інфраструктури. Навіть посли країн НАТО не наважуються на спільний візит до Києва, щоб це не виглядало, ніби НАТО у стані війни з Росією", – зауважив Міхкельсон.

На його думку, Москва розглядає свою кампанію в Україні як частину битви за руйнацію визначеного Заходом світового порядку, і складова цієї стратегічної мети – підірвати авторитет НАТО.

"Вже час союзникам у НАТО прокинутися і визначитися, якими симетричними або асиметричними кроками відповідати Росії. Інакше ми побачимо з боку Росії нові провокації, які врешті можуть призвести до безпосереднього збройного конфлікту", – заявив Міхкельсон.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна припустив, що повідомлення у ЗМІ про нібито наміри Росії змінити морські кордони у Балтійському морі є спробою "посіяти сум'яття".