В парламенте Эстонии призвали НАТО "просыпаться" после намека РФ на планы изменить границу

Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что НАТО пора "просыпаться" и доказать способность адекватно реагировать на угрозы, в частности после намеков Москвы на планы перекроить границу в Балтийском море.

Как сообщает "Европейская правда", своими соображениями он поделился в серии сообщений в Х (Twitter).

Михкельсон отреагировал на материал в Moscow Times о проекте документа, свидетельствующего о планах РФ в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

With such steps, Russia is testing NATO's readiness to defend itself. So far, he has received a signal that NATO does not dare to quarrel with Russia. Be it helping Ukraine at half strength and banning their use of weapons, ... 1/ 🧵 https://t.co/al2l8qQWq1 Реклама: May 22, 2024

"Такими шагами Россия испытывает готовность НАТО защищаться. До сих пор он (Владимир Путин) получал сигнал, что НАТО не осмеливается ссориться с Россией, как помощь Украине "вполсилы" и ограничения на применение западного оружия, "закрывание глаз" на залетание российских ракет и дронов, масштабное заглушение сигнала GPS, создание проблем для жизненно важной инфраструктуры. Даже послы стран НАТО не решаются на совместный визит в Киев, чтобы это не выглядело, будто НАТО в состоянии войны с Россией", – отметил Михкельсон.

По его мнению, Москва рассматривает свою кампанию в Украине как часть битвы за разрушение определенного Западом мирового порядка, и составляющая этой стратегической цели – подорвать авторитет НАТО.

"Уже пора союзникам в НАТО проснуться и определиться, какими симметричными или асимметричными шагами отвечать России. Иначе мы увидим со стороны России новые провокации, которые в конце концов могут привести к непосредственному вооруженному конфликту", – заявил Михкельсон.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна предположил, что сообщения в СМИ о якобы намерениях России изменить морские границы в Балтийском море являются попыткой "посеять смятение".