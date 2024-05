В парламенте Эстонии призвали НАТО "просыпаться" после намека РФ на планы изменить границу

Глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что НАТО пора "просыпаться" и доказать способность адекватно реагировать на угрозы, в частности после намеков Москвы на планы перекроить границу в Балтийском море.

Как сообщает "Европейская правда", своими соображениями он поделился в серии сообщений в Х (Twitter).

Михкельсон отреагировал на материал в Moscow Times о проекте документа, свидетельствующего о планах РФ в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.

With such steps, Russia is testing NATO's readiness to defend itself. So far, he has received a signal that NATO does not dare to quarrel with Russia. Be it helping Ukraine at half strength and banning their use of weapons, ... 1/ 🧵 https://t.co/al2l8qQWq1

Реклама: