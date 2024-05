Сейм Литви закликав владу Грузії відкликати закон про "іноагентів" як загрозу для вступу у ЄС

Сейм Литви ухвалив резолюцію, у якій закликає грузинську владу відкликати скандальний закон про "іноагентів", а в іншому разі закликає Євросоюз вжити переконливих заходів.

Як повідомляє "Європейська правда", текст документа опублікував очільник комітету із закордонних справ Литви Жигмантас Павіліоніс.

Депутати Сейму висловлюють глибоку стурбованість з приводу ухвалення у Грузії закону "Про прозорість іноземного впливу" як такого, що спрямований на обмеження діяльності громадських організацій та практично наслідує російський закон про іноагентів, та наголошують, що він несумісний з європейськими цінностями та демократичними принципами.

Resolution of the whole Lithuanian Parliament adopted at the plenary session on Georgia. @LRSeimas is calling to withdraw Russian Law, if not – we call for responsive measures. pic.twitter.com/evCwgJ55Se

