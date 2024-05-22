Сейм Литви закликав владу Грузії відкликати закон про "іноагентів" як загрозу для вступу у ЄС

Сейм Литви ухвалив резолюцію, у якій закликає грузинську владу відкликати скандальний закон про "іноагентів", а в іншому разі закликає Євросоюз вжити переконливих заходів.

Як повідомляє "Європейська правда", текст документа опублікував очільник комітету із закордонних справ Литви Жигмантас Павіліоніс.

Депутати Сейму висловлюють глибоку стурбованість з приводу ухвалення у Грузії закону "Про прозорість іноземного впливу" як такого, що спрямований на обмеження діяльності громадських організацій та практично наслідує російський закон про іноагентів, та наголошують, що він несумісний з європейськими цінностями та демократичними принципами.

Resolution of the whole Lithuanian Parliament adopted at the plenary session on Georgia. @LRSeimas is calling to withdraw Russian Law, if not – we call for responsive measures. pic.twitter.com/evCwgJ55Se Реклама: May 22, 2024

Вони висловлюють жаль, що дії грузинської влади розходяться з євроінтеграційними та євроатлантичними прагненнями грузинського народу і можуть мати довгострокові наслідки для країни.

Литовські депутати висловлюють підтримку грузинському народу, який відстоює право на вільне висловлення громадянської позиції та своє європейське майбутнє, засуджують застосування сили проти мирних протестувальників та журналістів, які висвітлюють протести, як і розгорнуту кампанію залякування опозиційних активістів, наголошуючи, що це тим більш неприйнятно в країні, що має статус кандидата на вступ у ЄС.

Сейм закликає парламент Грузії відкликати ухвалений закон, забезпечити свободу зібрання та вираження поглядів, почати діалог із громадянським суспільством та дотримуватися конституційного зобов’язання продовжувати курс на вступ у ЄС і НАТО та продовжувати необхідні для цього реформи.

Якщо ж парламент Грузії подолає президентське вето та остаточно затвердить закон, а переслідування громадських активістів продовжиться, Сейм закликає установи ЄС розглянути можливість заходів у відповідь.

Раніше неофіційно з’явилась інформація, що кілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо скандальний закон про "іноагентів" остаточно затвердять.

За даними ЗМІ, Єврокомісія може у жовтні 2024 року не підтвердити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС, якщо влада не змінить курс.