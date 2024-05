Сейм Литвы призвал власти Грузии отозвать закон об "иноагентах" как угрозу для вступления в ЕС

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает грузинские власти отозвать скандальный закон об "иноагентах", а в противном случае призывает Евросоюз принять убедительные меры.

Как сообщает "Европейская правда", текст документа опубликовал глава комитета по иностранным делам Литвы Жигимантас Павилионис.

Депутаты Сейма выражают глубокую обеспокоенность по поводу принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" как направленного на ограничение деятельности общественных организаций и практически наследующего российский закон об иноагентах и отмечают, что он несовместим с европейскими ценностями и демократическими принципами.

Resolution of the whole Lithuanian Parliament adopted at the plenary session on Georgia. @LRSeimas is calling to withdraw Russian Law, if not – we call for responsive measures. pic.twitter.com/evCwgJ55Se

