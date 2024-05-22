Сейм Литвы призвал власти Грузии отозвать закон об "иноагентах" как угрозу для вступления в ЕС

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает грузинские власти отозвать скандальный закон об "иноагентах", а в противном случае призывает Евросоюз принять убедительные меры.

Как сообщает "Европейская правда", текст документа опубликовал глава комитета по иностранным делам Литвы Жигимантас Павилионис.

Депутаты Сейма выражают глубокую обеспокоенность по поводу принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" как направленного на ограничение деятельности общественных организаций и практически наследующего российский закон об иноагентах и отмечают, что он несовместим с европейскими ценностями и демократическими принципами.

Resolution of the whole Lithuanian Parliament adopted at the plenary session on Georgia. @LRSeimas is calling to withdraw Russian Law, if not – we call for responsive measures. pic.twitter.com/evCwgJ55Se Реклама: May 22, 2024

Они выражают сожаление, что действия грузинских властей расходятся с евроинтеграционными и евроатлантическими стремлениями грузинского народа и могут иметь долгосрочные последствия для страны.

Литовские депутаты выражают поддержку грузинскому народу, который отстаивает право на свободное выражение гражданской позиции и свое европейское будущее, осуждают применение силы против мирных протестующих и журналистов, освещающих протесты, как и развернутую кампанию запугивания оппозиционных активистов, подчеркивая, что это тем более неприемлемо в стране, имеющей статус кандидата на вступление в ЕС.

Сейм призывает парламент Грузии отозвать принятый закон, обеспечить свободу собраний и выражения взглядов, начать диалог с гражданским обществом и придерживаться конституционного обязательства продолжать курс на вступление в ЕС и НАТО и продолжать необходимые для этого реформы.

Если же парламент Грузии преодолеет президентское вето и окончательно утвердит закон, а преследование общественных активистов продолжится, Сейм призывает учреждения ЕС рассмотреть возможность ответных мер.

Ранее неофициально появилась информация, что несколько стран ЕС настаивают на санкциях против Грузии, включая приостановление безвизового режима, если скандальный закон об "иноагентах" окончательно утвердят.

По данным СМИ, Еврокомиссия может в октябре 2024 года не подтвердить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС, если власть не изменит курс.