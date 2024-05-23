Генассамблея ООН приняла резолюцию о почтении геноцида в Сребренице

Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице – против принятия этого документа активно выступала Сербия и ее союзники.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За принятие резолюции по Сребренице проголосовали 84 страны, в том числе Украина и Босния и Герцеговина. Против выступили 19 членов ООН, в частности Россия, Беларусь и Венгрия (которая заявляла о таких намерениях).

Еще 68 стран решили воздержаться во время голосования.

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The General Assembly decided today to designate 11 of July as the International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in #Srebrenica.



It is my hope that commemoration will bring genuine reconciliation, reaffirm our solidarity with the survivors and further… pic.twitter.com/Ecb1E8xFKf — UN GA President (@UN_PGA) May 23, 2024

Проект резолюции ООН, который инициировали Германия и Руанда и поддержали США, БиГ и другие страны, призывает сделать 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Она также призывает осудить любое отрицание этого геноцида.

Возмущение проектом выразили Сербия и этнические сербы в Боснии и Герцеговине. Парламентарии Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – 18 апреля одобрили доклад, отрицающий геноцид в Сребренице.

Политики в Сербии и этнические сербы в Боснии и Герцеговине по большей части пытаются преуменьшить значение резни в Сребренице, и хотя они признают совершение преступления в этом городе, многие отказываются называть его геноцидом.

Президент Республики Сербской Милорад Додик перед голосованием заявил, что в связи с принятием резолюции в ближайшие 30 дней предложит соглашение о "мирном размежевании" РС от Боснии и Герцеговины.

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