Генассамблея ООН приняла резолюцию о почтении геноцида в Сребренице
Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице – против принятия этого документа активно выступала Сербия и ее союзники.
Об этом сообщает "Европейская правда".
За принятие резолюции по Сребренице проголосовали 84 страны, в том числе Украина и Босния и Герцеговина. Против выступили 19 членов ООН, в частности Россия, Беларусь и Венгрия (которая заявляла о таких намерениях).
Еще 68 стран решили воздержаться во время голосования.
The General Assembly decided today to designate 11 of July as the International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in #Srebrenica.— UN GA President (@UN_PGA) May 23, 2024
It is my hope that commemoration will bring genuine reconciliation, reaffirm our solidarity with the survivors and further… pic.twitter.com/Ecb1E8xFKf
Проект резолюции ООН, который инициировали Германия и Руанда и поддержали США, БиГ и другие страны, призывает сделать 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Она также призывает осудить любое отрицание этого геноцида.
Возмущение проектом выразили Сербия и этнические сербы в Боснии и Герцеговине. Парламентарии Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – 18 апреля одобрили доклад, отрицающий геноцид в Сребренице.
Политики в Сербии и этнические сербы в Боснии и Герцеговине по большей части пытаются преуменьшить значение резни в Сребренице, и хотя они признают совершение преступления в этом городе, многие отказываются называть его геноцидом.
Президент Республики Сербской Милорад Додик перед голосованием заявил, что в связи с принятием резолюции в ближайшие 30 дней предложит соглашение о "мирном размежевании" РС от Боснии и Герцеговины.
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