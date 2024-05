Генассамблея ООН приняла резолюцию о почтении геноцида в Сребренице

Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице – против принятия этого документа активно выступала Сербия и ее союзники.

За принятие резолюции по Сребренице проголосовали 84 страны, в том числе Украина и Босния и Герцеговина. Против выступили 19 членов ООН, в частности Россия, Беларусь и Венгрия (которая заявляла о таких намерениях).

Еще 68 стран решили воздержаться во время голосования.

The General Assembly decided today to designate 11 of July as the International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in #Srebrenica.



It is my hope that commemoration will bring genuine reconciliation, reaffirm our solidarity with the survivors and further… pic.twitter.com/Ecb1E8xFKf