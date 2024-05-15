Союзна Сербії Угорщина голосуватиме проти резолюції ООН про геноцид у Сребрениці

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт голосуватиме проти резолюції Генеральної асамблеї ООН про встановлення Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду у Сребрениці 1995 року.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на АР, Сійярто сказав у Будапешті під час зустрічі з президентом Республіки Сербська, що входить до складу Боснії і Герцеговини, Мілорадом Додіком.

Голова угорського МЗС назвав події в Сребрениці "трагедією", свідомо уникнувши слова "геноцид", і заявив, що резолюція ООН "навмисно чи ненавмисно демонізує всю сербську націю".

"Ми вважаємо, що міжнародні політичні гравці повинні припинити ескалацію напруженості в Боснії і Герцеговині, покласти край загрозі санкцій і припинити насильницьке втручання в її внутрішні справи", – додав Сійярто.

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Нагадаємо, напередодні представник Єврокомісії висловив цілковито протилежну позицію, нагадавши, що ЄС офіційно визнає події в Сребрениці як геноцид і ця позиція не змінилась.

Проєкт резолюції ООН, який ініціювали Німеччина й Руанда та підтримали США, БіГ та інші країни, закликає зробити 11 липня офіційним Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Резолюція також закликає засудити будь-яке заперечення цього геноциду.

Обурення проєктом висловили Сербія та етнічі серби в Боснії і Герцеговині – країні, з якою лідери Євросоюзу в березні погодилися розпочати переговори про вступ.

Політики в Сербії та етнічні серби в Боснії і Герцеговині здебільшого намагаються применшити значення різнанини у Сребрениці, і хоча вони визнають скоєння злочину в цьому місті, багато хто відмовляється називати його геноцидом.

Детальніше читайте у статті: Сербію налякали геноцидом: чому у Белграді бояться резолюції ООН щодо Сребрениці.