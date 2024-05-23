Посол ЄС після чергового удару по Харкову закликала прискорити допомогу Україні

Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова наголосила на необхідності прискорити і посилити постачання Україні військової допомоги після чергового удару РФ по Харкову.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X (Twitter).

"Ще один сумний день – чергова масована ракетна атака Росії, по Харкову й області прилетіли 15 ракет. 7 загиблих, багато постраждалих. Україна потребує більше зброї, засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, щоб припинити цю бійню", – заявила Матернова.

Another sad day, another massive Russian missile attack w/15! Missiles hitting Kharkiv & region. 7 dead & many wounded. Ukraine 🇺🇦 needs more weapons, air defense & ammunition now to stop this carnage. #SlavaUkraïni Реклама: May 23, 2024

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба після російських ударів по Харкову та Люботину Харківської області закликав союзників знайти додаткові Patriot для України.

Як повідомляли, вранці 23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки на Харків 7 людей загинули, ще 20 постраждали.

У другій половині дня була нова атака, під удар КАБами потрапили Харків та Дергачі, відомо про 13 постраждалих.