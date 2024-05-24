Глава Сенату Польщі прибула з візитом в Україну

У п’ятницю до Києва прибула спікерка польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська.

Про це повідомили віцеспікерка українського парламенту Олена Контратюк та сама Кідава-Блонська, пише "Європейська правда".

Контратюк опублікувала у своєму Facebook фото та відео зустрічі Кідави-Блонської на вокзалі у Києві.

"Зустріла пані спікерку на київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та зміцнення українсько-польських стосунків", – прокоментувала Кондратюк, подякувавши Сенату Польщі за співпрацю та ухвалення важливих резолюцій на підтримку України.

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фото з facebook олени кондратюк

Кідава-Блонська повідомила, що у рамках візиту виступить перед депутатами Верховної Ради та проведе зустріч з її спікером Русланом Стефанчуком.

Кідава-Блонська, яка у 2021 році претендувала на участь у президентських виборах від партії Дональда Туска, була обрана новим маршалком Сенату Польщі в листопаді минулого року.

Нагадаємо, напередодні Польща посилила безпеку головного хабу військової допомоги Україні через дії РФ.