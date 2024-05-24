Глава Сената Польши прибыла с визитом в Украину с визитом

В пятницу в Киев прибыла спикер польского Сената Малгожата Кидава-Блонская.

Об этом сообщили вице-спикер украинского парламента Елена Контратюк и сама Кидава-Блонская, пишет "Европейская правда".

Контратюк опубликовала в своем Facebook фото и видео встречи Кидавы-Блонской на вокзале в Киеве.

"Встретила госпожу спикера на киевском вокзале. Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и укрепления украинско-польских отношений", – прокомментировала Кондратюк, поблагодарив Сенат Польши за сотрудничество и принятие важных резолюций в поддержку Украины.

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ФОТО ИЗ FACEBOOK ЕЛЕНЫ КОНДРАТЮК

Кидава-Блонская сообщила, что в рамках визита выступит перед депутатами Верховной Рады и проведет встречу с ее спикером Русланом Стефанчуком.

Кидава-Блонская, которая в 2021 году претендовала на участие в президентских выборах от партии Дональда Туска, была избрана новым маршалком Сената Польши в ноябре прошлого года.

Напомним, накануне Польша усилила безопасность главного хаба военной помощи Украине из-за действий РФ.