Польща посилює безпеку головного хабу військової допомоги Україні через дії РФ

Польська влада посилює безпеку навколо головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні через занепокоєння щодо диверсійних операцій з боку Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк заявив, що влада вживає заходів для посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясьонка, який обробляє до 90% західних вантажів, що прямують на фронт в Україну.

"Ми маємо справу з іноземною державою, яка проводить ворожі... дії на польській території. Нічого подібного раніше не було", – зазначив він.

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Семоняк також вказав, що нещодавні диверсійні акти були замовлені російською військовою розвідкою ГРУ, додавши, що подібні методи застосовують по всій Європі.

За його словами, зазвичай вони включають вербування так званих "одноразових агентів", таких як футбольні хулігани або організовані злочинні угруповання, які готові здійснювати такі дії за гроші.

Посадовець назвав це "дуже серйозною ситуацією", оскільки російські спецслужби тепер діють набагато більш цілеспрямовано на чужій території.

"Ми вже не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн-активність. Це люди, які готові прийти й щось підпалити", – зауважив Семоняк.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виступив у Сеймі з промовою про стан безпеки в країні, де вказав на "найбільші загрози для безпеки польської держави".

На початку тижня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що зараз під арештом перебувають дев’ять осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.

Він також видав розпорядження про призначення комісії з розслідування російського та білоруського впливу в Польщі у 2004-2024 роках – орган із такою ж назвою існував за попереднього уряду "Права і справедливості".