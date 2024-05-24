У Раді заявили про офіційний початок переговорів України та Польщі щодо безпекової угоди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про початок офіційних переговорів України і Польщі щодо двосторонньої безпекової угоди.

Про це Стефанчук сказав на спільному брифінгу з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською в п'ятницю, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні дуже важливий день в історії наших відносин, тому що саме сьогодні ми розпочинаємо офіційні переговори за текстом угоди про гарантії безпеки між Україною та Польщею", – сказав Стефанчук.

Він наголосив, що обидві сторони хочуть, щоб "ця угода була максимально амбітною".

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За словами Стефанчука, він обговорив зі своєю польською колегою питання формування міжнародного компенсаційного механізму для України, міжпарламентської співпраці.

Зі свого боку, маршалок Сенату Польщі наголосила, що необхідно зробити все для продовження міжнародної підтримки України.

"Ми переконані, що хороша координація політичних ініціатив окремих урядів і парламентів має важливе значення для збереження широкої міжнародної підтримки України", – зазначила Кідава-Блонська.

Вона розповіла про домовленість зі Стефанчуком надалі продовжити роботу на всіх рівнях, починаючи зі спікерів парламентів, різних парламентських груп і закінчуючи окремими депутатами.

"Ми зробимо все, щоб ще в поточному році розпочався процес інтеграції України з Європейським Союзом, переговорів України з Європейським Союзом. Це, звісно, буде довгий процес, складний, але краще, щоб він розпочався", – сказала спікерка Сенату Польщі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 16 травня провів телефонну розмову з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском. Тоді вони домовилися невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди.

Перед цим український посол у Варшаві Василь Зварич стверджував, що в Польщі триває міжвідомче погодження тексту безпекової угоди і буквально найближчими днями цей проєкт мають передати українській стороні.